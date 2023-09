L’association Cap Terre, à Stavelot, ouvre ses portes ce samedi

Benjamin Sougné précise: "Nous avons vraiment envie que les visiteurs passent un bon moment et qu’ils découvrent les activités de notre centre de formation qui se déclinent en trois pistes didactiques. La filière construction fera une démonstration de plafonnage en argile, la filière maraîchère montrera ses cultures et il y aura une explication du fonctionnement de notre éolienne qui attire beaucoup les regards. Les enfants (et ceux qui le désirent) pourront parcourir un sentier pieds nus pour se reconnecter avec la nature. Une douzaine de jeux en bois créés par un artisan local permettront à chacun de s’amuser. Durant l’après-midi, Étienne Dewals mettra de l’ambiance avec son orgue de barbarie. À 18 h, le duo Folk EveRest, violon, guitare et chant reprendra des classiques américains. Il sera suivi par Manuel Bronlet et sa guitare qui au coin du feu animera le début de soirée. Des pizzas maison avec des légumes du cru seront proposées, tout comme des boissons houblonnées ou des sirops de la framboiserie du coin et ce, à des prix démocratiques."

L’occasion est belle de venir découvrir une association ouverte sur le monde et qui travaille avec des acteurs locaux. Les 8 travailleurs encadrent des stagiaires dont certains vont achever un cycle de 18 mois en écoconstruction où ils ont eu l’occasion de travailler à la maison Esperanza de Stavelot dans des domaines aussi différents que la menuiserie, l’électricité ou l’isolation.

C’est ce samedi 23 septembre à partir de 14 h, à Meiz 9, à Stavelot