Cueillir soi-même ses légumes dans les cultures de l’Épicerie des champs, à Stavelot (vidéo)

"C’est très difficile de gagner sa vie en tant que maraîcher. Ce n’est pas nouveau et c’est le cas pour tous, explique Noëlle Vliegen. C’est donc aussi pour des raisons financières qu’on a lancé l’autocueillette." Car l’idée est de fonctionner avec des abonnements annuels. Ainsi, le couple s’assure que ce qu’il plante sera consommé. Il s’épargne également tout un travail de récolte et de commercialisation de ses produits.

"C’est un système qui fonctionne bien en Flandre et en périphérie de quelques grandes villes, comme Bruxelles et Liège. Mais, en zone rurale, c’est assez nouveau. À notre grande surprise, quand on a démarré en avril, cela a tout de suite pris."

L’Épicerie des Champs compte actuellement 50 cueilleurs, du coin essentiellement. "Et on peut se permettre d’en avoir davantage", assure-t-elle. Une bonne nouvelle quand on sait que cette démarche permet aussi aux consommateurs de faire des économies. "Les légumes sont beaucoup moins chers que s’ils venaient les acheter au magasin. Ce qui est chouette, c’est que c’est un système d’engagement et une forme de solidarité entre les citoyens et les producteurs. Cela rapproche et, par conséquent, les gens se rendent mieux compte de notre réalité", note Noëlle Vliegen.

Autre avantage: le champ est accessible aux abonnés 7 jours sur 7, du lever au coucher du soleil. "Ils peuvent également se poser en famille, profiter du calme." Chaque semaine, un tableau, dans la cabane à l’entrée, reprend les légumes (et les quantités) qui peuvent être emportés. Pour qu’ils soient cueillis comme il faut, une petite formation est donnée à tout le monde. Des panneaux et des drapeaux précisent également les légumes bons à être coupés et la marche à suivre. À titre d’information, l’abonnement annuel pour une personne est à 400 €, pour plus de 70 légumes différents.

Gilles Abinet et Noëlle Vliegen aime partager leur passion pour le maraîchage, y compris avec les enfants. ©Christopher Roxs

Une journée portesouvertes ce dimanche

Ce dimanche 17 septembre, de 10 à 17 heures, Noëlle Vliegen et Gilles Abinet ouvrent les portes de leur champ au public. Une visite des cultures sera organisée de 14h à 15 h 30, ainsi qu’une "chasse" aux potimarrons, toute la journée.

Les visiteurs intéressés par l’autocueillette pourront aussi prendre part à une séance d’information, de 15 h 30 à 17 heures. Ils pourront rejoindre le système pour 215 € par personne jusqu’en mars. Il est aussi possible d’opter pour deux mois d’essai, à 50 €. Enfin le food truck local de Kako Bio sera de la partie avec ses boissons, frites et burgers.

©EdA LABEYE Philippe

Se former au potager

Afin de répondre à la demande de clients, Noëlle Vliegen (qui est aussi ingénieur agronome) dispensera, de septembre 2023 à mai 2024, une formation intitulée "Mon potager bio". "Cela s’adresse aux débutants mais à ceux qui ont déjà un potager à la maison. L’objectif est de leur donner les outils de base et d’allier théorie et pratique", conclut-elle.

Plus d’informations sur le www.lepiceriedeschamps.be