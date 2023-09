Tout au long de ce week-end, diverses commémorations ont eu lieu dans notre région mais surtout du côté de Thirimont, sur la commune de Waimes. Là, le groupe Liège 44 y a planté son bivouac pour commémorer la libération de la province de Liège de la seconde guerre mondiale.

Ainsi, un camp américain a été installé rue de la Paix, près de l’église, du vendredi au dimanche midi. L’occasion pour petits et grands d’admirer de plus près les différents véhicules et autres Jeep de couleur kaki d’époque. Mais aussi de papoter avec ces véritables passionnés de l’armée.

En point d’orgue à la manifestation, un convoi américain a sillonné nos Ardennes locales pour signifier la libération de la population par l’armée alliée.

Ainsi, une petite vingtaine de véhicules est passée par Saint-Vith, Malmedy ou encore Stavelot ce samedi. "Tout s’est vraiment bien passé, détaille Jonathan Malemprez, de Liège 44. Les participants sont contents du tracé que nous leur avons concocté et il n’y a eu aucun souci avec le convoi."

Désormais, tous les regards sont tournés vers l’année prochaine qui célébrera le 80e anniversaire de la libération dans notre région. Et plusieurs manifestations seront aussi organisées, dont à Stavelot.