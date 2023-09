Septante années d’hommage au déminage à Stavelot (vidéo)

Une véritable amitié s’est liée au fil du temps entre les Stavelotains et le service de déminage belge, dont son unique monument en Belgique est installé depuis 70 ans désormais sur l’avenue qui porte leur nom. "Les démineurs ont débarqué en Ardennes, et en particulier chez nous, après la Bataille des Ardennes pour sécuriser les espaces dans toutes les communes, détaille l’échevin de la Mémoire de Stavelot, Patrice Lefebvre. Et en 1953, la mission a été tellement importante ici qu’ils ont décidé d’établir leur monument national en Ardennes, et donc à Stavelot. Depuis, on a des liens étroits avec l’unité des démineurs."

Pour le 70e anniversaire célébré cette année, la Ville de Stavelot a décidé "de travailler un peu ce lien et de le renforcer avec la population. On a d’abord prévu des démonstrations de déminage comme ici ce mercredi sur l’esplanade de l’abbaye mais aussi auprès des enfants, à l’école de Francorchamps." Avec des élèves qui étaient très à l’écoute des démineurs, qui ont montré toute l’étendue de leur travail si important. "Les enfants étaient très réceptifs et très intéressés. Mais il faut dire que c’est intéressant ! Il ne faut pas oublier que les démineurs, c’est l’unité militaire qui est la plus utile en temps de paix pour la population. Ils interviennent tout le temps, et en particulier chez nous, pour sécuriser, car on trouve encore très régulièrement des obus et autres. Ils sont indispensables. Le lien entre l’armée et la population s’illustre de manière parfaite avec les démineurs."

Mais ce n’est pas tout. "Il y a aussi au programme un concert de gala ce mercredi soir avec la musique royale de la Marine, devant 300 personnes. Enfin, ce jeudi à 10 heures, il y a la cérémonie protocolaire en compagnie des autorités militaires devant le monument de l’avenue des Démineurs. Monument qui accueille d’ailleurs une grande bombe qui avait été retrouvée à l’époque à Vogelsang. Il s’agissait d’une bombe anglaise qui n’avait pas explosé. Elle est particulièrement impressionnante."