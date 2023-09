"Il y a l’histoire de toutes ces femmes qui ont défendu nos droits et, dans l’actualité, tous ces mouvements de libération de la parole qui sont tournés contre les violences faites aux femmes", souligne Sophie Dehez, chargée de communication du CCSTP. Le terme sororité apparaît dans les années 70 et il ne signifie pas une lutte contre les hommes. Il est l’équivalent de fraternité. "C’est regarder dans les yeux les inégalités et décider de ne pas les contourner. C’est y faire face, ensemble. C’est aussi la collectivité", poursuit-elle.

Cette thématique s’est imposée d’elle-même, la saison se construit généralement sur base de coups de cœur. "Il y a une boîte avec différents thèmes qu’on aimerait approfondir durant les saisons et ça se construit en réponse aux projets des artistes. Et on s’est rendu compte qu’il y avait pas mal de projets qui parlaient de la femme."

Cette programmation s’inscrit dans l’ADN du centre culturel. "On a eu l’habitude de présenter des pièces de théâtre qui amènent une réflexion, quand on sort de là, on s’interroge, on est un peu chamboulé." Sans tomber dans une culture de niche. Car les spectacles, films ou encore pièces de théâtre s’adressent à un large public.

Le 20 septembre, c’est la question du genre qui sera discuté en guise d’introduction avec "Homme ou Femme, ou “X”, vivons-nous différemment les questions de genre ?" En octobre, c’est une journée d’échange qui sera organisée autour des femmes dans le monde agricole. "C’est une slow journée de rencontres, pour nourrir le partage. Elles vont suivre des agricultrices de France et du Malawi au travers de deux documentaires." D’autres journées de ce type sont au programme comme celle consacrée au bal populaire et son évolution ainsi qu’une autre au slow tourisme. Le centre culturel prépare deux événements majeurs en novembre: le 24e Stavelot Jazz et une chanson peut en cacher une autre…, tous deux dans les caves de l’abbaye de Stavelot. En décembre, un moment purement divertissant avec la pièce de théâtre Le dîner de Cons qui répond à une demande du public. "C’est un spectacle un peu plus audacieux par rapport à ce que, nous, on a l’habitude de faire." Sophie Dehez rappelle que le centre culturel propose des offres de stages, d’ateliers et une programmation scolaire.

Infos: www.ccstp.be