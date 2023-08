Il faut rappeler que le circuit est niché au cœur de la forêt ardennaise. C’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle il est considéré comme un des plus beaux au monde, si pas le plus beau. Mais les personnes qui visitent le circuit sont souvent bien plus au courant des différentes marques de voitures qui roulent sur la piste que la faune et la flore, qui est pourtant aussi riche dans les bois qui bordent le tracé. C’est pourquoi le circuit vient de lancer le Circuitsp’Adventure, une balade de près d’un kilomètre et demi qui invite les visiteurs à se promener d’une rive à l’autre de l’Eau rouge avec ses ponts surplombant la célèbre rivière mais aussi sur des caillebotis pour une partie de la promenade. Et ainsi découvrir toute cette richesse, plus méconnue, du circuit. "C’est une nouvelle manière de découvrir le circuit de Spa-Francorchamps, explique le directeur du circuit, Amaury Bertholomé. C’est une expérience unique et entièrement gratuite que nous proposons dans cette seconde partie de saison qui nous réserve encore des événements exceptionnels en piste. C’est une démonstration supplémentaire que le circuit offre bien plus que ses activités en piste et qu’outre son impact économique positif sur la région, il est également une attraction touristique majeure. Et ce n’est pas tout, vous pourrez également vivre l’histoire de notre circuit à travers un parcours qui vous emmènera sur l’entièreté du site."

Redécouvrir les casques géants

Dans le cadre du centenaire du circuit, qui s’est déroulé en 2021, des casques géants d’illustres pilotes ont été installés en plusieurs endroits du circuit. Malheureusement, avec le Covid, ces casques n’ont été que trop peu visités. C’est pourquoi le circuit en profite pour relancer une balade des casques. "La balade du centenaire vous emmènera à travers le temps via les dix casques géants que vous pouvez trouver sur l’ensemble du site du circuit, chacun d’eux reprenant une décennie de l’histoire du circuit de 1921 à 2021. Devant les casques, des panneaux ont été installés afin de vous permettre (via un scan de QR code) de vous plonger dans l’histoire du circuit via des textes traduits en quatre langues qui racontent les grands moments du circuit année après année."