Quelle est la situation dans les campings de l’arrondissement de Verviers alors qu’il pleut des cordes ?

Lotte, Ellen, Jeff, Alexander, Kyra, Roel et Laura ont construit un abri qui semble résister et les protéger suffisamment. ©Cindy Thonon

"On a construit un abri sous lequel on est presque tous protégés de la pluie", explique un groupe d’amis venu de Flandre et qui séjourne pour la première fois à Robertville. À Trois-Ponts, sous une pluie battante, des enfants profitent d’une accalmie. "Tantôt, on s’amusait avec des bateaux sur l’eau parce qu’il pleuvait un peu trop" lance Maël entouré de ses cousins. Les touristes ne semblent donc pas regretter leurs vacances en tente. Chacun ayant ses astuces pour contrer la météo capricieuse.

"La pluie fait fuir les campeurs du camping", José Boniver responsable du camping Vallee de la Hoëgne (Jalhay)

Au camping de la vallée de la Hoëgne, personne ne s'est risqué à venir en temps de pluie. ©Cindy Thonon

"Je n’ai personne pour le moment parce qu’il pleut. Les gens rentrent chez eux. Généralement, les campeurs viennent de l’arrondissement verviétois. Quand il fait beau, il y a des promenades, il y a la Hoëgne,… Mais quand il pleut, il n’y a rien à faire. En plus, j’attends toujours un retour du fond des calamités pour refaire le terrain du camping, qui avait subi les inondations. Avec cette météo, ça ne s’arrange pas !", se désole José Boniver qui a repris le camping familial depuis près de dix ans.

"95% du camping de la Cascade à Coo est occupé", Dominic Voets responsable du camping de la Cascade (Coo)

Dominic Voets propose un large choix de jeux de société quand la pluie s’invite un peu trop sur le terrain de camping. ©Cindy Thonon

"Ces dernières semaines, le temps n’était pas idéal mais heureusement, nous n’avons pas eu beaucoup d’annulations. On est complet à environ 95%. Peut-être que l’avantage que l’on a ici, c’est la situation du camping. Il est proche d’un restaurant, de Plopsa Coo, des promenades pour les cyclistes,... On a aussi un espace intérieur dans lequel les enfants peuvent se retrouver et faire des ateliers. Il y a aussi un billard", positive Dominic Voets pour sa première année à la tête du camping.

"Peu d’offres touristiques près du camping La plage à Robertville", Aarnout Barentsen responsable depuis 28 ans du camping La plage (Robertville)

Aarnout Barentsen constate que la situation touristique à Robertville a changé depuis qu’il a commencé. ©Cindy Thonon

"Avant, le tourisme à Robertville était beaucoup plus riche. Quand je suis arrivé en 1994, il y avait 5-6 restaurants et le bassin de natation était tout le temps ouvert. Maintenant, ça a beaucoup changé. Il y a moins d’installations pour les touristes. Il ne reste plus que deux restaurants, il n’y a quasi plus de bateaux pour se promener sur le lac", regrette Aarnout Barentsen le responsable. "Après, le camping reste une forme de liberté que les gens recherchent et qui ne s’arrêtera pas".