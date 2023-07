Il fait le MAXimum à Francorchamps: le commentaire de Jean-Marc Hardy après le GP de Belgique de F1

Après un début de week-end chahuté qui pouvait laisser craindre le pire pour "notre" Grand Prix de Belgique, Francorchamps a, une nouvelle fois, gagné son pari avec la Formule Un. Il n’y manqua qu’un peu plus de suspense. Tant dans le sprint du samedi, une première, que lors de la course principale, rien ne peut empêcher Max Verstappen de gagner. Il n’aura fallu que dix-sept tours au phénomène belgo-hollandais (sa maman est Belge) pour s’installer définitivement en tête de la hiérarchie. Pas même une petite averse avant la mi-course n’aura freiné la marche triomphale de celui qui a signé dans la Cuvette de l’Eau Rouge sa dixième victoire de la saison, son quarante-cinquième succès depuis ses débuts en F1. Qu’on l’aime ou pas, pour ceux qui en doutaient encore, il a déjà fait son MAXimum pour entrer dans l’histoire de la F1, dont on peut espérer qu’elle continuera à avoir rendez-vous avec le plus beau circuit du monde qui a battu ce week-end tous les records d’affluence. Mais pas seulement, le spectateur ne s’est jamais ennuyé durant les trois jours, tant le spectacle fut omniprésent sur qu’autour de la piste.