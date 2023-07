Le festival s’est ouvert le 22 juillet avec un hommage au maître belge du violon, Arthur Grumiaux.

En 2023, le festival est parcouru du début à la fin par le thème de l’utopie. Il sera notamment abordé lors de la conférence du conseiller artistique du festival, Jérôme Lejeune, avec les Utopies d’Hector Berlioz, le lundi 31 juillet. Quelques extraits des écrits de Berlioz lus par le comédien Christian Crahay s’inviteront à la conférence.

Deux autres composantes définissent cette édition: un double hommage. Un premier au compositeur né à Liège et originaire de Gemmenich (Plombières) César Franck dont le Verviétois Guillaume Lekeu était un disciple direct. Susato Trio, lauréat du concours Génération classique 2022, Pierre Fouchenneret, Éric Le Sage ou encore le Quatuor Hermès interpréteront différentes œuvres des héritiers de César Franck.

Un deuxième, au compositeur et pianiste russe Sergueï Rachmaninov dont on célèbre d’ailleurs le 150e anniversaire de naissance cette année. "Un des plus grands compositeurs de la fin de l’ère romantique et du début du XXe siècle, qu’on n’a plus joué à Stavelot depuis plusieurs années", souligne le programmateur par voie de communiqué.

Une première à Stavelot

Le Trio Zadig, qui participe pour la première fois au festival de Stavelot, présentera une œuvre célèbre du compositeur Sergueï Rachmaninov, intitulée Trio élégiatique No.2.

Elle a été écrite par le compositeur âgé à peine d’une vingtaine d’années. Il semblerait qu’elle ait été réalisée "sous le coup de l’émotion ressentie à la mort de Tchaïkowski". Le Trio Zadig confrontera la composition aux styles de Rameau et de Chostakovitch.

Le festival, lui, se clôturera par la traditionnelle audition des masterclasses organisées par l’association internationale I Cambristi avec, cette année, la participation du Quatuor Zemlinsky.

Informations complémentaires et réservations: www.lesfestivalsdewallonie.be