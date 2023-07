Chantiers en cours sur l’A602 et l’E42: le chaos à venir le week-end du Grand Prix de Spa-Francorchamps ?

En ce début d’été, et donc en période de départ pour les vacances, le chantier en cours entre le Laboru et Polleur se poursuit (il doit se terminer fin novembre). À partir du 7 août prochain, viendront s’ajouter sur l’E42/A27 des travaux entre l’aire de Cronchamps et Malmedy, en direction de Saint-Vith. La circulation sera possible sur une voie et la circulation y sera limitée à 70 km/h.

Les deux autoroutes d’accès en travaux

Si ces travaux n’engendrent plus de gros ralentissements en cette période estivale durant laquelle le trafic est plus fluide, la circulation pourrait être encore plus compliquée que d’habitude durant le Grand Prix de Spa-Francorchamps, le dernier week-end de juillet.

"Les deux autoroutes qui permettent d’arriver au circuit sont entravées par des travaux importants (NDLR: l’E42 à Polleur et la liaison E40-E25 avec la fermeture du tunnel de Cointe, alias l’A602). Le 1er conseil c’est de partir tôt, c’est chaque année le cas, mais cela l’est encore plus cette année avec les travaux", met en garde Jonathan Pfund, porte-parole de la police fédérale. "L’autoroute A602 est fermée dans le sens vers Luxembourg, or elle est préconisée pour tous les spectateurs venant de l’Ouest du pays, car elle permet de rejoindre Stavelot en sortant à Werbomont. C’est un itinéraire d’ordinaire très roulant pour arriver à proximité du circuit. Pour éviter la partie fermée, il faudra descendre à Seraing vers l’A604 et suivre les indications fléchées sur les quais pour rejoindre à nouveau l’A602."

Au niveau de l’autre point noir, du côté de l’42/A27 à Polleur, deux bandes de circulation sont maintenues dans chaque sens. "Il n’y a simplement pas de bande d’arrêt d’urgence. À l’occasion du GP, il y aura en permanence une dépanneuse à proximité immédiate, prête à intervenir si un véhicule devait tomber en panne. C’est la société Spa Grand Prix qui maintient cette dépanneuse à ses frais", explique Yves Lecoq, directeur des opérations à la zone de police Stavelot-Malmedy, confiant sur les solutions mises en place.

Pour fluidifier l’arrivée des fans, il leur est bien demandé de couper leur GPS et de suivre les indications sur places et les injonctions des agents, ainsi que de préparer leurs documents d’accès.

"Évitez la zone !"

Pour les autres automobilistes, la consigne reste bien sûr d’éviter d’emprunter un réseau routier qui sera déjà surexploité par les spectateurs du GP. "Évitez la zone si vous ne venez pas pour le GP, ce n’est pas le bon moment d’aller visiter les Fagnes ou nos autres merveilleux endroits. Il y aura 110 000 spectateurs par jour et la population de notre zone de police c’est environ 40 000 personnes. Cela vous situe l’ampleur du monde que l’on aura sur des routes qui ne sont pas adaptées à ça. Les habitants de la région sont drillés, ils ont l’habitude, pas mal partent en week-end pendant trois jours et beaucoup ne quittent pas leur maison ces jours-là !"