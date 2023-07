Au niveau des mérites, en individuel, la palme est allée à Tom Stoffels, spécialiste du BMX, qui remporta à deux reprises le titre de champion Wallonie-Bruxelles, et qui participe à l’European Cup des espoirs internationaux. Quant au mérite collectif, il a été attribué à l’équipe dames du Volley Club Stavelot pour son accession à la 4e nationale.

La cérémonie a permis de relever plusieurs titres marquants comme ceux de championne de Belgique au lancer du javelot, de vice-champion provincial au saut à la perche et au lancer du disque, quatre titres de championne provinciale de tennis de table, dix titres en judo, un titre en football, et un titre en volley.

La manifestation a également permis d’évoquer le sport senior, comme c’est le cas depuis 2015, afin de donner en exemple le rôle des seniors de 60 ans et plus dans la vie sportive de la commune. Ainsi, Liliane Blatnick, Claudette Chalsèche, Christi Rossenbacker et Yvette Servais ont été félicitées pour leur participation assidue aux activités gymniques du cercle La Main Tendue. Et Gérard Terf a été applaudi pour sa longue collaboration bénévole aux activités du Basket Club Stavelot et du Royal Club Sportif Stavelotain. Une collaboration qui a débuté en 1974 et qui se poursuit aujourd’hui au bénéfice de la jeunesse sportive rassemblée par ces deux clubs.

"Quant aux clubs, dont le nombre global d’adhérents est en augmentation, ils sont plus que jamais actifs dans la structure des stages d’été, explique l’échevin des Sports, Patrice Lefebvre (LB). Autre satisfaction: le sport féminin continue à s’affirmer, comme l’indique l’impressionnante progression de l’équipe dames du Volley Club. Je souligne pour terminer qu’au moment de la photo souvenir, les nominés ont posé sous la bannière du Panathlon Wallonie-Bruxelles qui milite pour le fair-play et combat les discriminations. Une manière de souligner les valeurs que le sport doit porter."