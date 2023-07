Jong’Litch : première convention de jonglerie pour la commune de Stavelot

Le but ? Un endroit où les artistes partagent leurs connaissances et leurs techniques. Ce week-end, des Français, des Allemandes, des Néerlandais… et même des Brésiliens se sont réunis à la salle de la jeunesse de Masta, à Stavelot, pour 3 jours consacrés à jonglerie. "Le spectacle phare, c’est le gala et c’est aussi l’endroit le plus international. On retrouve les meilleurs numéros que l’organisation a sélectionnés."

Parmi les sept spectacles, une star internationale, Bow, qui réalise des numéros avec des poïs, parfois appelés bolas. C’est une ficelle à laquelle est relié une boule ou un ruban. Des spectacles de jonglerie de feu ont également fait partie du week-end. "Notre particularité et notre but sont de faire se rencontrer différentes formes d’arts, c’est l’une des raisons qui expliquent les expositions et les concerts présents durant cette convention." La convention s’adresse à tout le monde, insiste François Noirhomme, amateur, professionnel ou simple curieux.