Il y a 25 ans, un "camion fou" semait la mort au cœur de Stavelot

Alain Close, actuel capitaine à la zone de secours 5 Warche Amblève Lienne, alors jeune pompier volontaire à la caserne de Stavelot, était parmi les premiers hommes du feu sur place. "On a dû traverser une grande colonne de fumée noire sur la nationale pour aller chercher le véhicule rapide d’intervention, puis on est arrivé par la rue du Bac. C’était déjà l’embrasement généralisé. Il y avait une remorque de traçage qui s’était désolidarisée du camion et brûlait devant l’hôtel d’Orange, au milieu de la place. Mon frère, qui était sergent, a directement téléphoné à la centrale et le commandant Pierre Neys a également redemandé des renforts. Une action directe sur le foyer principal était inutile donc il fallait combattre directement les petits foyers qui commençaient à gauche et à droite au niveau des façades, des corniches,…"

©BELGA

Les pompiers stavelotains, avec l’appui de leurs confrères de Spa, de Vielsalm, de Verviers, de Liège, parviendront à avoir le contrôle dès la fin de journée. Un poste médical avancé avait été mis en place au sein de la polyclinique sous la responsabilité du docteur Maquoi. "Il travaillait à l’époque en free-lance avec son hélicoptère médicalisé de Bra. Il a organisé tout de suite un poste de soins de 1re ligne à la polyclinique de Stavelot qui était à 100 mètres du drame", pointe Jean-Pol Bleus.

71 personnes ont été blessées dans ce drame et deux femmes (Simone Bouharmont et Nicole Blaise) y ont perdu la vie. Si ces deux témoins de ce tragique événement s’accordent pour dire que cela aurait pu être bien pire s’il s’était produit à un autre moment (la veille, un peu plus tôt le matin même à la rentrée des écoles ou lors de la livraison d’un camion-citerne,..) la douleur reste vive dans certaines familles. C’est qu’après l’urgence, la brutalité de la catastrophe, il y a encore eu de nombreuses années d’incertitude pour les sinistrés.

Devant l’ampleur des dégâts, la Région wallonne avait créé une cellule sur place pour accélérer les dossiers d’indemnisation et de reconstruction. "On a été très bien aidé par la Région, on avait déjà des contacts importants avec car le projet de l’abbaye commençait. Elle avait notamment négocié des compromis avec les assurances, un peu comme elle l’a fait ici au moment des inondations."