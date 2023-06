Budget à Stavelot: des craintes avec le futur de la F1

Avec également un contexte économique qui risque de s’assombrir quelque peu dans le futur au cas où le circuit de Spa-Francorchamps perdrait la venue de la F1 une année sur deux si le projet d’alternance avec le grand-prix des Pays-Bas est mis en application dès 2025. "Nous avons bien fait de ne pas rajouter trop de choses dans le budget vu l’avenir du grand-prix de F1. Car même si les nouvelles semblent bonnes pour 2024, il y a des incertitudes suite à cette potentielle alternance. On va attendre de voir ce qui se passera mais nous allons quand même prévoir et préparer cette alternance au cas où elle arriverait car ce n’est pas en dernière minute que ce sera possible de le faire. Surtout que 2025 sera la première année de la nouvelle mandature. Enfin, il faut quand même se réjouir aussi que d’autres courses fonctionnent bien au circuit, comme le championnat du monde d’endurance."

Report de la démolition du Spar

Au niveau chiffres, le budget est en boni à l’ordinaire à hauteur de 679 985 € et à l’extraordinaire également en boni de 384 835 €.

Au niveau des projets, deux d’entre eux ne sont plus repris. À commencer par la démolition du Spar qui est reportée, certainement à l’année prochaine. Quant à la RCA, elle recevra 100 000 € en moins car le liner de la piscine ne doit pas être remplacé.

Ensuite, dans les projets supplémentaires, 135 000 € sont alloués pour la création d’un bassin d’orage avec la réfection de la culée du pont de l’Amblève, la pierre du diable et le fossé de la route Crisnir. Il y a aussi la restauration de la fontaine de Francorchamps (25 000 €), la rénovation énergétique des bâtiments pour la salle de gym de Francorchamps (88 664 € subsidiés à hauteur de 60 977 €) et l’école de Hockai (214 449 € subsidiés à hauteur de 63 491 €). Sans oublier 8 000 € de plus pour la réfection du virage de Stavelot.

Quant à la minorité CitoyenS, qui a voté contre cette modification budgétaire, elle a rappelé son étonnement concernant l’école de Hockai et le montant des subsides qui est trop bas. Tout en remettant aussi sur la table l’aspect conteneur d’une des classes de l’école.