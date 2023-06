Il y a du nouveau du côté de Plopsa Coo. Après de nombreuses années de bons et loyaux services, le grand huit du parc, appelé Halvar ces dernières années, a subi un véritable coup de neuf pour se transformer en un antre à la gloire des Schtroumpfs. "On est vraiment très heureux d’accueillir les Schtroumpfs à Plopsa Coo, explique Jean-Luc Bertrand, le manager du parc. C’est pour nous évident car les Schtroumpfs sont mondialement connus et ils vont amener dans notre parc ardennais du plaisir à toute notre petite jeunesse qui va redécouvrir avec beaucoup de bonheur ce huit aérien qui était déjà présent du temps de Télécoo. Il a pris une nouvelle mesure avec cette thématisation complète pour les Schtroumpfs. La file d’attente sera animée de manière extraordinaire. Ce sera un grand plus pour Plopsa Coo."

Cette mise à neuf du grand huit est tout de même d’ampleur avec un budget estimé à 1,2 million d’euros. "On a très bien vécu cette transformation car c’était un grand challenge pour donner au Schtroumpfeur la réalité de la chose. Il fallait le réaliser dans toute la finesse que souhaitait entendre la famille de Peyo. Il fallait faire quelque chose qui sortait de l’ordinaire. On a réussi le défi après plus de 5 à 6 000 heures de travail. Et avec plus de 4 000 mètres de câbles, une sonorisation avec sept à huit points différents,… De plus, on a mis un grand soin sur l’éclairage pour les nocturnes avec des effets lumineux. Ce sera encore plus beau même si l’attraction est déjà merveilleuse comme ça."

Quant à Véronique Culliford, la fille de Peyo, l’enthousiasme est de mise face à l’attraction. "C’est fantastique que les Schtroumpfs puissent avoir leur attraction en Belgique car ils en ont dans d’autres endroits dans le monde (comme à Dubaï ou à Shanghai). J’en suis très fière et je suis fan." Et du côté des jeunes visiteurs qui ont déjà pu tester l’attraction ce samedi, on peut dire que les enfants en sont aussi déjà fans !