Qui n’a jamais été voir sa rue ou repérer quelques endroits pour ses prochaines vacances sur Google Street View ? Très bientôt, on pourra également découvrir sur cette plateforme de Google le circuit de Spa Francorchamps.

En effet, ce mardi midi, la voiture de Google Street View a fait un passage, munie de sa caméra haute définition, pour prendre des clichés de la piste considérée comme la plus belle du monde par la majorité des pilotes de Formule 1.

"Le circuit de Spa-Francorchamps est un endroit unique qui a une histoire et qui est très connu dans le monde, explique Michiel Sallaets, communication manager pour le Benelux chez Google. C’est un endroit touristique et cela fait partie notamment des missions de Google de les mettre en valeur. On peut visiter de nombreux endroits partout dans le monde, comme le Machu Picchu et même des choses encore plus insolites comme Mars ou la station spatiale internationale. Et comme belge, je suis très fier de pouvoir bientôt voir Spa-Francorchamps sur la plateforme de Google Street View, dans plus ou moins deux à trois mois."

Car d’ici là, il y a encore un peu de travail. "Il faut collecter toutes les images qui ont été prises ce mardi par les neuf petites caméras différentes et haute définition situées sur le toit de la voiture. Ces images, qui sont calibrées via deux petits lidars placés également sur l’auto et qui règlent la distance et la profondeur, sont stockées dans la voiture. Ensuite, les photos sont envoyées dans des centres de données à Saint-Ghislain où elles sont retravaillées pour être collées et donner une image à 360°."

Enfin, le circuit de Spa-Francorchamps sera le sixième circuit de F1 à apparaître sur Google Street View après Zandvoort (Pays-Bas), Silverstone (Royaume-Uni), Monza (Italie), Fuji (Japon) et le Circuit of the Americas (États-Unis).