Comptes annuels positifs pour une année 2022 compliquée à Stavelot

Ce qu’on peut retenir, sans surprise, c’est une augmentation des dépenses par rapport à 2021 dont la dette qui affiche une hausse de 9,69%. Cela s’explique par l’indexation des salaires, la flambée des dépenses énergétiques ou encore une hausse des coûts des matières premières. "Nous avons dû prendre quelques dispositions afin que nos dépenses de fonctionnement n’augmentent pas trop. On ne peut être que satisfait de ce compte", se réjouit le bourgmestre, Thierry de Bournonville (LB). "Ça ne fait que concrétisé la manière sérieuse avec laquelle nous prévoyons le budget", lâche-t-il après la présentation. Les ajustements opérés ont permis de présenter des comptes annuels 2022 positifs.

Inquiétudes ?

"Les comptes ne sont pas bons mais ils sont justes", commente l’opposition par la voix de Fabrice Lebrun (CitoyenS). Il regrette l’augmentation toujours plus importante des dépenses qui ne permettront pas à la commune d’envisager le développement de nouveaux grands projets au risque d’être mise sous tutelle. ll poursuit, "pour la dette, nous avons une épée de Damoclès, de plus d’un million d’euros, liée à la non-organisation potentielle du Grand Prix. La planification financière, on a l’impression que c’est comme une licorne, tout le monde en parle mais personne ne l’a jamais vue".

Cependant le compte 2022 a été voté à l’unanimité par l’ensemble des conseillers. L’opposition salue le travail de l’équipe financière avec une réserve quant à ce vote, "gardez à l’esprit que nous sommes contre ce manque de visibilité et de prévoyance pour l’avenir" , a déclaré Fabrice Lebrun (CitoyenS).

Une aire pour motor-homes et quid subsides ?

"Nous souhaitons améliorer l’accueil d’un type de mobilité touristique qui est en pleine expansion", présente l’échevin du Tourisme Patrice Lefebvre (LB). C’est à l’unanimité que le projet d’aire d’accueil pour 14 emplacements de motor-homes a été approuvé par majorité et opposition. Un coût estimé de 450 000 € avec un subside décroché auprès du Commissariat général au tourisme de 300 000 € soit 80% du coût total. "Si tout se déroule comme prévu, on peut espérer un début des travaux début septembre".

Dans la suite, c’est la question de la révision à la hausse des subsides alloués aux clubs sportifs qui a été relevée par l’opposition CitoyenS. Ce à quoi le bourgmestre a rappelé les subventions déjà importantes dont les clubs sportifs ont pu bénéficier. "Nous sommes à l’écoute des difficultés des clubs sportifs, la porte n’est pas fermée", a ajouté l’échevin des Sports, Patrice Lefebvre.