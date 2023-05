Un Stavelotain détenait plus de 100 000 images pédopornographiques

Christophe, 41 ans, un informaticien de Stavelot a bénéficié d’une suspension probatoire du prononcé devant la cour d’appel de Liège pour avoir détenu plus de 100 000 images pédopornographiques sur son ordinateur. En effet, il avait plus de 100 000 images et 530 vidéos de ce type ! Le 16 mars 2017, alors même qu’une perquisition avait lieu à son domicile, l’intéressé était encore occupé à télécharger des images pédopornographiques. L’homme qui est informaticien avait dissimulé une machine virtuelle dans son ordinateur de manière à mieux cacher les documents.