Le VTS, le festival des Arts de la scène familial, sera de retour à l’abbaye de Stavelot au début du mois de juillet. Une trentaine de représentations sont prévues, avec une programmation qui se veut familiale et accessible."On a veillé à ce que cette programmation soit éclectique, précise Serge Demoulin, organisateur du VTS. On veut que les spectacles soient visibles par le plus grand nombre, en attirant tous les publics. Les familles qui viennent pourront s’y retrouver. "

Au programme, plusieurs têtes d’affiche, avec notamment André Manoukian, qui viendra présenter son spectacle Les notes qui s’aiment, mais aussi quelques découvertes. "Le VTS se doit de faire découvrir des artistes qui ne sont pas encore connus. On peut être un tremplin pour de jeunes artistes et on essaye de le faire chaque année."

André Manoukian viendra présenter son spectacle Les notes qui s’aiment.

À l’affiche du Festival, les visiteurs pourront également retrouver plusieurs artistes régionaux, le magicien aubelois Laurent Piron et le spectacle de la malmédienne, Laurence Bastin, le Vif du sujet, par exemple.

Il y aura une trentaine de représentations sur dix jours.

Et puis, cette année encore, le Centre culturel de Stavelot - Trois-Ponts, collabore avec le VTS, en organisant la journée des "P’tits Festarts", le dimanche 9 juillet. " Ça sera une journée festive avec plusieurs compagnies de théâtre, qui présenteront des spectacles de rue. On a prévu un programme diversifié, engagé et coloré ", note Donatienne Jacques, du Centre culturel de Stavelot - Trois-Ponts.

Les dates chamboulées

Nouveauté pour cette 57e édition, le VTS commencera un peu plus tard. Habituellement organisé fin juin, il se déroulera cette fois-ci du 7 au 16 juillet, pour coller au nouveau rythme scolaire. Au total, près de 5 000 visiteurs sont attendus pendant 10 jours, dans le chapiteau qui sera installé dans la cour de l’abbaye et dans la petite salle Prume, de 250 places.