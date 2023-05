La zone de police Stavelot-Malmedy met en garde après un nouveau cas d'arnaque: des économies d’une vie perdues en quelques instants

Ce phénomène touche malheureusement de nombreuses personnes, il n’y a pas de public cible, signale la zone de police. "Une personne qui avait accès au compte de sa maman en a été victime récemment. C’est donc une double escroquerie qui s’est déroulée. La situation est catastrophique, tous les comptes du fils et de la mère ont été vidés en très peu de temps".

Les préjudices sont importants dans ce cas, "entre 30 000 € et 40 000 €, ça représente des économies de toute une vie", complète la police, qui rappelle qu’un conseiller bancaire ne demandera jamais à ses clients d’utiliser le Digipass lors d’un entretien téléphonique. "Si cela arrive, il faut raccrocher avec la personne en ligne et composer le numéro officiel de la banque et demander à parler à un conseiller".

À noter que les virements confirmés par le client à l’aide du boîtier sont dans la majorité des cas très compliqués à faire suspendre par les organismes bancaires.