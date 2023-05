Stavelot : un 1er sentier sensoriel et didactique accessible à tous à Amermont (photos & vidéo)

Ces aménagements ont été réalisés par les ouvriers communaux, et grâce à une enveloppe de 10 000 euros obtenue dans le cadre du budget participatif. Mais le projet a aussi été soutenu par une kyrielle de services-clubs (Inner Wheel, Kiwanis Stavelot Principauté), la cité de l’Espoir, et une série d’entrepreneurs locaux (Bodarwé, Nelles Béton,…). Très content de voir ce projet aboutir, le président de la commission, Yves Reinkin, a d’ores et déjà annoncé la suite: "les deux prochaines boucles qui partiront de la 1re et dont les plans sont déjà dessinés, ainsi que l’amélioration du sentier existant pour le rendre accessible aux personnes malvoyantes. "

C’est que la douzaine de personnes qui gravitent autour de lui, liées au handicap que ce soit au niveau personnel ou professionnel, déborde d’idées pour rendre la cité des Blancs Moussis inclusives. "On est présent lors de toutes les manifestations stavelotaines pour faire de la place aux personnes à besoins spécifiques. On fait de la sensibilisation dans les écoles aussi. Et on mène actuellement une réflexion par rapport aux aidants proches avec les six communes du s ud de l’arrondissement." Le prochain rendez-vous, c’est le 16 mai au Versailles pour un ciné débat autour de la question du logement pour les personnes handicapées.