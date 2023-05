Bientôt une grande fête populaire sur le Ravel entre Stavelot et Trois-Ponts

Des clowns cyclistes, des marionnettes et des contes autour du sorcier de Bellem, une fée perchée sur des échasses ou encore de la musique grâce à Jazz’pririne, la fête sera au rendez-vous le dimanche 28 mai, sur le RAVeL qui relie Stavelot à Trois-Ponts. Le Centre culturel organise l’événement "La Voie-x est libre". "C’est une grande fête populaire, familiale, participative et gratuite sur le RAVeL qui fera la part belle aux associations, à l’expression et à l’art ", précise le Centre culturel de Stavelot – Trois-Ponts dans un communiqué.