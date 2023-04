Les rhums du Massacre ont été primés à Lyon

Une médaille d’argent et une médaille d’or dans les catégories "rhum blanc" et "rhum brun" au concours des spiritueux de Lyon: Jordan Vervaecke et Thomas Scheepers n’en reviennent pas. " On est tombé des nues, on ne s’attendait pas à ce résultat ", déclare le premier. Les deux amis ont lancé leurs rhums " Le Massacre " en 2020, suite à la crise du Covid. "On travaille tous les deux dans l’événementiel donc on a eu du temps à ce moment-là et on voulait lancer quelque chose ensemble depuis longtemps." Pour fabriquer leurs rhums, ils importent du jus de cannes à sucre du Vietnam, qu’ils font ensuite distiller à Trois-Ponts, chez Dr Clyde. "Notre rhum blanc est très frais et végétal, un peu à l’image des rhums de Martinique ou de Guadeloupe." Leur rhum brun est, lui, vieilli dans un fût en chêne, sur les hauteurs de Francorchamps. "Il est vieilli pendant 14 mois. Nous sommes les seuls à le faire dans ce genre de fût. Ça lui confère des notes boisées et de caramel. " Ils commercialisent trois rhums: le Brâme du Cerf, la Cuvée Mada’et le Rhum Nouvelle Tradition.