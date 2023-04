Obligation de réserver le parking à l’avance pour le Grand Prix de F1 de Spa-Francorchamps

Cette proposition est loin d’avoir donné le sourire aux conseillers de l’opposition. Pour Fabrice Lebrun (CitoyenS !), la suppression de la perception directe n’améliorera pas la circulation lors du Grand Prix. "On va remplacer un système qui permet une perception en 20 secondes par un système où il y aura une perception, via une plateforme, qui prendra plus de temps. " Il a alors proposé deux suggestions pour améliorer la mobilité: l’installation de panneaux indiquant le temps de marche jusqu’au circuit et un dispatching en continu.

Le bourgmestre a, lui, indiqué qu’il "faisait confiance à la police ". Ces propositions seront transmises aux forces de l’ordre. Il a également tenu à rappeler l’importance du Grand Prix et surtout cette année. "Le but principal est quand même que, tous ensemble, on réalise un événement qui va marquer ceux qui vont y venir et les puissants, qui décideront de l’avenir du Grand Prix. Il faut que cette année 2023 soit une vraie réussite." Ce nouveau règlement a finalement été voté majorité contre opposition.

Du changement pour les campings

Et puis cette règle de réservation à l’avance et en ligne sera également d’application pour les campings. Les exploitants devront aussi prévoir une douche pour 50 personnes, contre une douche pour 50 emplacements auparavant, ainsi qu’une toilette pour 50 personnes.