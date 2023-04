Après avoir inauguré une première magnifique tribune dotée de 4 600 places au sommet du Raidillon l’an dernier, ce sont à présent 4 100 nouvelles places en tribune couverte, plus 40 places pour les personnes à mobilité réduite, et 3 140 places dans des gradins non-couverts qui attendent désormais les spectateurs du circuit de Spa-Francorchamps. En effet, cette toute nouvelle tribune, qui a pris place devant les anciens stands dits "Endurance", est désormais un nouveau et véritable plus tant pour le circuit que pour les amateurs de sports moteurs. "Il y a un an, au bas de la tribune du Raidillon, je disais que j’étais un président heureux, déclare Melchior Wathelet, le président du circuit. Ici, je suis heureux au carré. Cette tribune est désormais la plus belle vue du circuit ! On se demandait s’il y avait moyen de faire mieux et c’est désormais fait. Je suis vraiment heureux et fier." Il faut dire que les précédents gradins avaient fait leur temps et désormais, la capacité d’accueil à cet endroit est quasi doublée.

Mais ce qui va frapper le plus les visiteurs, c’est donc cette magnifique vue. "À quelques jours seulement de la fin des travaux, Élisabeth Guillaume, la directrice technique du circuit, est arrivée dans mon bureau avec tout l’enthousiasme qui la caractérise, explique Amaury Bertholomé, le directeur du circuit de Spa-Francorchamps. Et elle me dit “c’est extraordinaire: on voit les voitures du virage de la Source au Kemmel et on voit les voitures durant plus de vingt secondes ! ” Et ce jeudi matin, je suis allé vérifier moi-même et de fait, on peut voir les voitures hypercar du championnat du monde d’endurance durant 20 secondes. Et par temps clair, on peut voir aussi les virages de Bruxelles et du Speakers corner. Dans le monde du sport moteur, c’est très rare de pouvoir voir autant de temps les voitures. C’est une super-expérience pour les fans. Mais c’est aussi une extraordinaire expérience qui est proposée aux entreprises. Car nous avons, avec cette nouvelle tribune, deux nouvelles terrasses idéalement placées qui plairont inévitablement."