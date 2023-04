La question à … Raymond Kockelmann (Stavelot) : quand seront installées les décorations des ronds-points à Francorchamps ?

C’est vrai que ça a un peu traîné. Il y a notamment eu le covid qui a retardé les choses. Et puis on a dû attendre les autorisations du SPW qui ont aussi un peu traîné, suite à un problème de sécurité. Les panneaux qu’on voulait installer étaient trop grands. Finalement, on a trouvé un arrangement, qui garantit la sécurité des usagers. Maintenant, tout est en ordre. On a commandé le matériel pour finaliser le rond-point du Trou Hennet. La finition est prévue pour le mois de juin. Tout sera monté par le service travaux.

Et les deux autres giratoires ?

Quand le premier sera terminé, je m’occuperai des deux autres. On va toujours finir le Trou Hennet. Après, on regardera pour le rond-point situé en face de l’Open Source où là aussi, il y a une belle entrée vers le circuit, et celui qui est situé à la Ferme Foguenne.

Avez-vous déjà défini les projets pour ces deux ronds-points ?

J’ai des idées pour les suivants mais on va d’abord finaliser le premier. J’ai ensuite envie de concrétiser la réalisation des deux autres ronds-points le plus rapidement possible, peut-être même déjà dès l’année prochaine. À l’Open Source, il était prévu de mettre une voiture, une œuvre vraiment magnifique, avec un très beau design. Et à la ferme Foguenne, on voulait installer une moto. On va devoir affiner ces deux projets, mais j’ai mis un point d’honneur à finaliser ce dossier et j’irais jusqu’au bout.