On le sait depuis longtemps, notre mode de consommation de carburants doit évoluer vers des alternatives plus vertes, notamment via l’utilisation de véhicules électriques. Mais l’intérêt des constructeurs automobiles est de plus en plus grandissant vers d’autres technologies également. On a déjà pu entendre parler d’un e-fuel, soit une essence plus écologique. Mais, il y a surtout l’arrivée future de l’hydrogène qui pourrait bien faire évoluer la donne du tout électrique.

D’ailleurs, notre région se veut être à la pointe de cette future technologie, qui pourrait arriver d’ici la prochaine décennie. C’est pourquoi un consortium a été créé au sein de l’Euregio Meuse-Rhin avec pour objectif de développer l’hydrogène propre dans ce triangle composé du Limbourg belge, de la province de Liège, du Limbourg néerlandais et d’Aix-la-Chapelle.

Et ce mardi marquait un tournant symbolique au circuit de Spa-Francorchamps. En effet, une déclaration d’intérêts communs, nommée "The Francorchamps Hydrogen Initiative", a été signée par les différents partenaires, dont le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry.

Et ainsi de poser de manière formalisée les bases vers un déploiement à grande échelle de l’hydrogène propre via le partage d’innovations, de démonstrations et de connaissances. "Je me réjouis du choix du circuit de Spa-Francorchamps pour l’organisation de cet événement d’envergure sur la thématique de l’hydrogène, explique Amaury Bertholomé, le directeur du circuit de Spa-Francorchamps. Le circuit se positionne, plus que jamais, en tant que laboratoire des nouvelles technologies et de l’innovation dans son secteur grâce à sa piste particulièrement technique et exigeante. Cet événement a dès lors mis en lumière le lien fort entre les innovations pour une meilleure durabilité dans les sports moteurs et leurs déclinaisons dans le secteur de la mobilité."

Ainsi, et devant une assemblée de près de 200 personnes, plusieurs voitures, dont certaines sont encore en développement, et deux camions roulant à l’hydrogène ont effectué un tour du circuit. Avec un bruit ressemblant globalement aux véhicules électriques et donc, en toute quiétude.