L’Humain, Demain, par Beb-deum, la nouvelle expo de l’abbaye de Stavelot

Présentée officiellement ce vendredi 14 avril, et accessible jusqu’au 5 novembre prochain, l’exposition L’Humain, Demain revient sur les 40 ans de carrière de Beb-deum mais en profite également pour questionner notre société. "Il s’agit d’une création, explique Murielle Denis. C’est une collaboration entre l’abbaye et Bertrand Demey, Beb-deum. Une sorte de rétrospective qui n’est pas exhaustive mais qui permet de montrer l’évolution d’un artiste à travers le temps, les rencontres, les opportunités et les voyages qu’il a pu réaliser."

Un détour par le Japon l’a notamment particulièrement marqué et lui a permis de donner naissance à son premier personnage hybridé, qu’il nommera Himiko, et qui sera une source d’inspiration pour le projet Mondiale (TM). "Derrière ces personnages qui sortent d’un film de science-fiction, il y a un message: celui du devenir de l’Homme, confronté à cette mondialisation qui a des effets positifs, comme le métissage, le brassage des civilisations, mais aussi des travers comme le consumérisme, qui peut aussi s’appliquer au corps humain", détaille Murielle Denis.

- ©EdA J.Wo.

Ce corps du futur devient alors une sorte de marchandise. "Le spectateur peut voir des personnages avec des implants, des pilules de jeunesse, des masques de beauté… On imagine aussi qu’il sera possible de cloner des personnes et de les ajouter dans notre panier, comme quand on fait un achat sur internet. Le corps peut être augmenté, transformé, réparé…" Une projection qui n’est finalement pas si loin de nous. "On touche là à des questions actuelles: comment la technologie pourrait-elle bouleverser plus tard l’humanité ? Que penser de l’intelligence artificielle ? Jusqu’où la science peut-elle servir l’homme en évitant le pire ?" Des thématiques qu’il sera également intéressant, pour le service éducatif de l’abbaye, d’aborder avec le jeune public.

"On vit une période assez critique et il serait temps d’essayer d’atténuer ce qui arrive", estime Beb-deum, convaincu que cette mondialisation à outrance "mène dans une impasse". Avec la mise en service de l’intelligence artificielle Chat GPT et les nombreux projets technologiques initiés par des Elon Musk, Apple et autre Google, cette exposition est on ne peut plus d’actualité.

Beb-deum, un des pionniers du dessin numérique

Passé par la bande dessinée, la pub et la presse, Beb-deum s’est aujourd’hui spécialisé dans l’illustration numérique.

Bertrand Demey ou Beb-deum, né en 1960 à Fontenay-sous-Bois, a un parcours pour le moins atypique. Dessinateur, illustrateur et graphiste, il a démarré sa carrière dans les années 80. "J’ai tout de suite démarché à la fois le magazine Métal Hurlant, un magazine de bande dessinée qui est sorti en 1975 et qui m’avait fortement impressionné à l’époque, et les magazines de presse quotidienne pour de l’illustration", raconte-t-il. Ses dessins ont entre autres figurés dans les pages et sur les couvertures de Libération, Télérama, Le Monde ou encore L’Obs.

En parallèle, l’artiste a également travaillé sur des publicités pour Orangina, Kodak ou encore Mr. Propre. Il est également à l’origine de la pochette d’album Passé le Rio Grande du chanteur Alain Bashung. En 1995, Beb-deum est contacté par un grand éditeur japonais, Kodansha, comme d’autres dessinateurs français et belges. "Il m’a commandé un manga. J’ai tout de suite accepté, d’autant plus qu’il proposait une résidence de 2 mois à Tokyo. Le Japon m’a fortement impressionné et c’est à partir de ce moment-là que j’ai commencé à m’intéresser au digital et à la palette graphique." Au point d’en devenir l’un des pionniers.

Il multipliera ensuite les voyages: à Kyoto, en Inde, au Brésil ou en Centrafrique. "Je suis enfin sorti de mon atelier où j’étais resté 15 ans", confie-t-il. Sans pour autant laisser de côté ses crayons et ses feuilles, en témoignent les quelques carnets de voyage présents dans l’exposition. "Le projet Mondiale (TM) a commencé à émerger à ce moment-là." Aujourd’hui, entre 200 et 300 créatures à l’allure de cyborg sont sorties de son imagination.

