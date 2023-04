La question à… Patrice Lefebvre (Stavelot) : quand débuteront les travaux de rénovation des terrains de tennis à Stavelot ?

Oui, ces terrains font partie du projet sportif de la Ville depuis les années 1950. En 2021, la plaine a été totalement inondée. La force du courant de l’Amblève a brisé le mur de protection et l’eau a tout envahi, détruisant une partie de la piste d’athlétisme, détruisant totalement les terrains de tennis ainsi que la clôture qui les entourait et s’attaquant également à l’installation technique de la piscine. On a alors décidé de tout restaurer. On a commencé par l’installation technique de la piscine. On a ensuite travaillé sur la piste d’athlétisme, où le travail est quasiment terminé et puis la troisième phase, pour cette année 2023, ce sont les terrains de tennis.

Où en est le projet de rénovation des terrains ?

On a prévu 150 000 euros au budget. Le club de tennis participera à hauteur de 10 000 euros. On en est au stade des réunions techniques. Une réunion est prévue dans les prochains jours. Et puis il faudra suivre la procédure habituelle avec l’appel d’offres et le choix de l’entrepreneur. Selon notre service technique, les travaux pourraient débuter en septembre 2023. On espère rouvrir les terrains pour l’été 2024 au plus tard.

Pourquoi ne pas avoir entrepris ces travaux plus rapidement ?

Plusieurs infrastructures ont été touchées et tout ne pouvait pas être fait en même temps. On a d’abord résolu le problème de la piscine. C’était le plus urgent car ça concernait le plus de personnes. Il y a environ 10 000 entrées sur l’été à la piscine. On a ensuite entrepris des travaux sur la piste d’athlétisme car les réparations à faire étaient plus légères, pareil pour le terrain synthétique où il ne fallait refaire que les clôtures. On passe maintenant à la troisième phase de rénovation, celle des courts de tennis.