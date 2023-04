Le Roannay, à Francorchamps, organise un job day: qui veut rejoindre le restaurant étoilé?

Fraîchement étoilé, le Roannay, à Francorchamps, cherche à compléter et à renforcer ses équipes. Un job day est donc organisé ce mardi 11 avril, de 15 à 18 heures. «Les chefs Mathieu Vande Velde (Jeune chef de l’année) et David Martin (2 étoiles au Michelin) seront présents pour recevoir les personnes intéressées et échanger au sujet des différentes possibilités d’emploi», précise l’établissement. De quoi permettre de rentrer directement dans le concret.