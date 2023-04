Après plusieurs années au sein du collège Saint-Remacle, le Printemps du Vin, organisé par le club de basket de Stavelot, a changé de lieu cette année, en s’installant dans les magnifiques caves de l’abbaye de Stavelot.

"La principale motivation de ce changement est que nous étions au collège et que nous organisions cela durant les vacances de Pâques, détaille Vincent Bonaventure. Mais comme le calendrier scolaire a changé, ce ne fut plus possible d’organiser là-bas. Donc on a saisi l’opportunité d’organiser à nouveau notre salon du vin dans les caves de l’abbaye, comme ce fut encore le cas il y a sept ans d’ici."

Un changement qui ne fut pas si simple en termes d’organisation. "On a dû s’organiser car tout n’est pas de plain-pied. Donc on a mis en place une équipe de livraison pour monter et descendre les caisses. Je crois que tout le monde est content de ce service."

À propos de satisfaction, les vignerons ont apprécié le changement de lieu. "Il n’y a aucun vigneron qui trouvait que c’était dommage de retourner dans les caves, que du contraire ! D’ailleurs, nous avons même eu des candidatures spontanées rien qu’en présentant les caves sur notre site internet. Mais de toute façon, nous ne pouvions pas changer de date car avant, il y avait notamment le laetare. Et nous organisons toujours le dimanche avant le week-end de Pâques et les vignerons le savent d’année en année." Quant au public, il est venu nombreux pour découvrir ce salon. "Il y a eu énormément de monde ce samedi, surtout après 15 heures. Les vignerons sont très, très contents de l’affluence. C’est donc une bonne cuvée."