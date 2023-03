Ce samedi fut quelque peu sportif pour la Maison Speranza de Stavelot, qui organisait sa journée portes ouvertes pour faire découvrir l’ASBL. "On organise une journée portes ouvertes toujours aux alentours du 21 mars, qui est la journée mondiale de la trisomie 21, détaille Anne Bildels, la présidente de l’ASBL Maison Speranza. On a proposé cette année comme défi de faire 21 kilomètres à vélo ou 7 kilomètres à pied. On a pisté une balade avec un point de départ qui était situé au Pré Messire. Pour les vélos, la promenade nous a emmenés vers Trois-Ponts, Wanne avant de redescendre par le Stockeu. On devait tous avoir la particularité d’être habillés avec de grandes chaussettes dépareillées, qui est le symbole de la trisomie. En tout, nous avons eu quinze personnes à vélo et 25 à pied. Ce qui n’est pas mal au vu de la météo car il fallait être courageux pour sortir ce samedi."

L’objectif de cette journée est évidemment de faire connaître cette ASBL. "L’idée est de faire parler du projet tout en faisant un peu rentrer d’argent lors de cette journée pour nous aider à finaliser les travaux qui sont vraiment conséquents." Car un projet est en cours de concrétisation. "Il s’agit d’une maison qui était occupée autrefois par les sœurs de Notre-Dame des Anges dans le centre de Stavelot que nous avons repris en bail emphytéotique. Elle pourra accueillir à terme huit personnes dont quatre porteuses d’une déficience intellectuelle et quatre autres personnes actives. Nous avons commencé les travaux à l’intérieur il y a trois mois et nous espérons que tout puisse être terminé pour la fin de l’année."