Les Zygomars, gagnants du concours du Laetare de Stavelot

Les Zygomars sont en tête du classement général, suivi des Djoyeûs Pign’teûs, en 2e position, et des Vétérans, en 3e place. On retrouve ensuite Vive La Fête, Les Djoyeûx Cooytais, Les Lollipops, Les Boga’s et Les Ribouldingues. le prix des costumes est remis aux Zygomars ; celui du char aux Zygomars et aux Djoyeûs Pign’teûs (ex aequo) et celui de l’animation aux Djoyeûs Pign’teûs. Pour Stallumez-vous, ce sont les Fanatics de Chevron qui se sont distingués.