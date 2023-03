Au lendemain, de Stallumez-vous, qui a connu un succès phénoménal, Bécassine qui traditionnellement ouvre le cortège du Laetare de Stavelot a précédé les 24 groupes qui ont défilé dans les rues. Dès le départ, au rond-point du Blanc Moussi, les sociétés musicales ont mis le feu. Romain Garitte, directeur de l’Orphée, avait concocté trois nouvelles marches aux accents anglo-saxons. Le ton était donné ! Visiblement, tous les participants, plus de 2500, avaient "faim" de réjouissances, de sourires et de retrouvailles.

Le cortège, très coloré et musicalement au top grâce aux dix fanfares, harmonies ou brass bands présents, a ravi les nombreux spectateurs qui avaient rallié la capitale du Laetare. Huit groupes participaient au traditionnel concours illustrant des thèmes aussi variés que le temps des Tsars, le peuple des océans ou les Djoyeûs Wonkas. Cette 518e édition du Laetare a été préparée en amont depuis trois ans. Le travail réalisé par tous les participants a été impressionnant tant au niveau des chorégraphies, que de la confection des costumes ou de la réalisation des chars. Dix mille personnes ont apprécié la fête et, parmi eux, les enfants ont été particulièrement gâtés car les groupes ont été très généreux en caramels et autres friandises.

À la fin du cortège que clôturaient les musiciens de l’Émulation et les Blancs Moussis, le chapiteau et les cafés ont été pris d’assaut avant les rendez-vous incontournables du rondeau et du feu d’artifice.