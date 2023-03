Le Programme stratégique transversal (PST) est "une démarche de planification et d’évaluation de la politique communale, comme le rappelle l’échevin de l’Information, Patrice Lefebvre (LB). Il doit présenter les objectifs et les actions à mener afin d’atteindre les engagements pris par la Déclaration de politique communale." Concrètement, pour ces années 2023 et 2024, soit jusqu’à la fin de la législature, la majorité LB a encore pas mal de projets dans les cartons à concrétiser. "Il serait fastidieux de détailler la totalité de ce 3e volet. Voici cependant quelques-unes des tâches qu’il comptabilise avec le début de la réalisation de la salle culturelle, l’étude de la réfection de la rue Neuve, la promotion de la mobilité douce via l’installation de bornes de recharge pour vélos et voitures, la création d’un Conseil consultatif de la jeunesse, l’accompagnement des dossiers “Spar”, “Polyclinique” et “Maisons Hastir & Chauveheid”, l’accentuation du projet de Politique locale énergie climat (POLLEC), le déploiement du Plan communal de développement rural (PCDR), la collaboration à la mise en œuvre du Groupe d’action locale (GAL) en collaboration avec les communes de Waimes, Malmedy et Stoumont, le recensement des arbres remarquables, l’introduction du dossier d’agrandissement de l’école de Hockai, la réfection des terrains de tennis et la création d’une aire d’accueil pour mobile-homes."

Mais du côté de l’opposition CitoyenS, Fabrice Lebrun estime d’abord qu’il y a un certain nombre de dossiers qui ne seront pas menés à bien comme "pas de pass culture pour la jeunesse, de calcul d’empreinte carbone pour la commune, de ressourcerie ou de presse à jus de pommes". Mais surtout un point noir. "Il n’y a pas de diminution de plus de 30% de la consommation énergétique dans les bâtiments publics. Il y a certes des plans mais il serait temps de passer des plans aux isolants." En prenant en exemple le hall sportif. Ce qui a eu le don de faire sursauter la majorité qui assure que le hall a vu une diminution de plus de 50% de sa consommation suite à des rénovations. La minorité a voté contre.

2. Le bilan de 2021 et 2022

Quant au précédent Programme stratégique transversal, son bilan a été tiré. "Le bilan 2021-2022 livre un taux d’actions complètement abouties de 74%, continue l’échevin de l’Information, Patrice Lefebvre. Les autres actions ont débuté et sont en cours ou ont été reportées. Seules 8 sur 183 ont été abandonnées. Il faut souligner que les crises (pandémie, inondations, énergie, situation internationale) ont imposé de nombreuses actions supplémentaires. La plus sérieuse a été celle des inondations de juillet 2021. Il a fallu faire face à des dizaines de tâches urgentes. Impossible de tout rappeler."

Un bilan à nouveau raillé par l’opposition. "Nous votons contre pour deux raisons, explique Gaëtan Dumoulin (CitoyenS). La première concerne le contenu avec l’ambition climatique de votre politique communale qui ne s’y trouve pas. Et la seconde raison est que vous aviez prévu beaucoup de choses à faire qui n’ont pas été réalisées, dont certaines étaient simples à mettre en place. Ou d’autres comme la réfection de la rue Neuve, la place devant l’église de Francorchamps,…" Et l’échevin Patrice Lefebvre (LB) de répondre qu’une "grande partie de ce qui n’a pas encore abouti le sera dans le 3e volet du PST et on n’a jamais dit que tout devait être terminé dans les deux ans".