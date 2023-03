La friterie de Masta, à Stavelot, reprise par un Jalhaytois

Fermée depuis pratiquement six mois, la friterie de Masta, située le long de la nationale entre l’autoroute de Malmedy et Stavelot, a repris du service cette semaine. Et derrière les friteuses, on retrouve le Jalhaytois Oscar Leroy. "En fait, je travaillais dans la construction mais j’en avais simplement assez de ce secteur. Comme j’ai déjà tenu une friterie par le passé, j’avais envie d’y revenir. Puis je suis tombé sur la friterie de Masta qui était à louer. Comme j’y ai déjà dégusté des frites, je connaissais l’endroit et je me suis accordé avec le propriétaire et les précédents tenanciers pour la reprendre."