Laetare de Stavelot: Trois nouvelles marches pour l'Orphée

Ces nouvelles compositions, les musiciens les présenteront une première fois vendredi, dans leur local, avant de les faire résonner dans les rues stavelotaines. Le groupe compte une septantaine de participants pour les cortèges. "C’est toujours chouette de les présenter au public avant, en intérieur. "

Présentation des nouveaux locaux

Dimanche, la Royale Orphée donne également rendez-vous à son local, cette fois pour faire visiter leur nouveau bâtiment. "On a acheté la maison qui était à vendre juste à côté et on a commencé des travaux de rénovation il y a déjà un petit temps. La salle de répétition est pratiquement terminée. Ça sera donc l’occasion de dévoiler l’avancée des travaux." Les musiciens ont également convié les autres sociétés de musique de la région dimanche, histoire de prolonger l’ambiance festive. "On les a invités pour partager un moment de convivialité. La musique permet de tisser des liens entre toutes les sociétés de la région. On va aussi essayer d’attirer le public après le rondeau des Blancs-Moussis. "