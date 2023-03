Laetare de Stavelot: L'anniversaire des Ribouldingues et des Lollipos

Issus à la base d’un ancien groupe appelé la Ribambelle, les Ribouldingues ont été lancés en 1983. Depuis, ils participent chaque année au Lætare. Pour ce quarantième anniversaire, les Ribouldingues seront évidemment de la partie et ils ont prévu quelques nouveautés. "On voulait marquer le coup", note Éric Delsem, secrétaire du groupe. Lors du cortège du samedi soir tout d’abord, le groupe s’est associé aux Lollipops, qui fêtent, eux, leurs 25 ans. "On s’entend très bien avec eux. On les connaît bien, on aime rire ensemble. Au fil des discussions, on s’est dit, tiens, si on s’associait cette année." Leur thème ? Studio 54.0, pour une ambiance disco. "Ça va nous permettre de faire un peu la fête, ajoute Éric Delsem. On sera en dernière position. C’est nous qui l’avons demandé. C’est un peu l’apothéose du cortège du Stallumez-vous, c’est donc idéal pour cet anniversaire. " Au programme, les Ribouldingues et les Lollipops promettent une ambiance festive, avec des sons et leurs lumières. "On a réalisé un nouveau char, où il y avait tout à faire. On est parti de 0. On a récupéré une armature d’un engin agricole et puis après, ça a été des innombrables heures de travail." Dimanche, place au grand cortège. Cette fois, les Ribouldingues seront tout seuls, avec leur propre char et thématique. "Nous avons aussi choisi un thème musical, intitulé la 9e note." Ils seront une trentaine à participer au cortège. Et puis, un peu plus tard dans l’année, les Ribouldingues veulent également fêter cet anniversaire lors de leur traditionnel barbecue annuel, qui réservera probablement quelques petites surprises.