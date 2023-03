L’intéressé a commis ces faits entre janvier 2015 et l’année 2020. "Je suis vraiment désolé d’avoir fait cela", a indiqué le prévenu lors de son premier passage devant la cour d’appel de Liège. "C’est une chose que je ne ferais plus parce que j’ai compris que des enfants étaient maltraités pour que je puisse voir de telles images. Je ne le ferais plus jamais. Je m’engage à respecter les conditions."

L’avocat du prévenu a souligné que son client avait vécu un parcours particulièrement chaotique. "Il a évolué dans une famille dans laquelle sa maman a eu une influence teintée d’une sorte de déviance", a plaidé l’avocat. "Elle a coupé mon client de tous les contacts sociaux. Elle l’a obligé à dormir avec lui jusqu’à un âge avancé. Mon client ne s’accepte pas. Il a projeté sa sexualité sur des personnes jeunes du même sexe."

Depuis, le quadragénaire est régulièrement suivi par un psychiatre et respecte les conditions qui lui ont été imposées par la justice. La cour a estimé les faits établis.