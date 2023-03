Les Blancs-Moussis n’en peuvent plus de répéter leur "Woua Woua" pour le Laetare de Stavelot ! (vidéo)

"Nous avons voulu garder un programme standard, soit comme avant, détaille le président du comité, Jean-Marie Marquet. Après trois ans d’attente, nous pouvons dire que tout le monde est très motivé et prêt pour fêter dignement cet événement tant attendu. Nos groupes folkloriques mettent la touche finale à leurs splendides chars, leurs costumes chamarrés et à leurs animations. Bécassine a ressorti sa cornette, les clowns cyclistes ont astiqué leurs vélos, les sociétés de musique ont la bouche en feu et les doigts en compote à force de répéter… Si des groupes ont gardé bien au chaud leur thème depuis longtemps, d’autres ont choisi de présenter un nouveau thème pour éblouir le public."

Au total, ce sont 25 groupes et chars, avec des centaines de Blancs-Moussis, qui déambuleront le dimanche dès 13 h 30 avec un départ qui sera donné au rond-point des Blancs-Moussis. Un cortège qui empruntera l’avenue Ferdinand Nicolay, la place Wibald, la rue Vinave, un premier passage sur la place Saint-Remacle avant de rejoindre l’avenue du Doyard pour la halte. Ensuite, les BM descendront vers la rue Neuve pour atteindre à nouveau la place Saint-Remacle et son rondeau final vers 17 h 30.

Au rayon des changements, on note d’abord l’arrêt, on l’espère temporaire pour un an, du groupe des Petites Canailles. Ensuite, concernant la cotation des groupes en vue de la remise des prix du lundi soir, elle a légèrement évolué au niveau du système de votes.

Quant à l’accès, seul le cortège du dimanche sera payant pour les visiteurs, à raison de 5 € par personnes. Et l’accès sera toujours gratuit pour les enfants de – de 12 ans ainsi que pour tous les Stavelotains, sur présentation de leur carte d’identité.

Aussi un cortège lumineux le samedi

Autre retour de marque, le cortège lumineux, nommé "Stallumez-vous" illuminera le centre de la ville le samedi soir dès 20 h 30. Et qui débutera de la rue des îles et passera à deux reprises par l’esplanade de l’abbaye ou encore la place Saint-Remacle notamment.