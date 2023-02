Une pelle sous le bras et des bottes aux pieds, 28 enfants de l’école communale de Ster sont venus, ce jeudi 16 février, mettre les mains dans la terre. En une matinée, ils ont planté près de 500 arbustes. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la Boucle de l’Est. Depuis plusieurs mois, le gestionnaire de réseau Elia renouvelle sa liaison aérienne pour intégrer les énergies renouvelables.Afin de compenser les effets résiduels des infrastructures, Elia a alloué un budget aux communes, pour qu’elles réalisent des projets en faveur de la biodiversité. Les montants sont calculés suivant le nombre de kilomètres que la Boucle de l’Est parcourt sur le territoire. La Ville de Stavelot a donc reçu 100 000 euros. Épaulée par la coopérative Ecofirst, la Commune a réparti le budget entre différents dossiers, dont une partie a été allouée à la plantation d’une lisière arbustive sur un terrain communal, situé à Hockai. "On a choisi de faire cette lisière ici, pour mieux habiller les parois brutes du corridor, explique Lionel Coquelet, de la société Ecofirst. On veut amener un peu de vie et de biodiversité à cet endroit. Les oiseaux et les amphibiens en profiteront dans quelques années. " Les arbustes plantés sont des espèces indigènes, des aubépines ou des cornouillers par exemple, et ce sont des enfants qui ont réalisé ces plantations. "C’est une expérience capitale pour eux, pour qu’ils puissent s’approprier leur environnement."

©-EDA LISE CASSOTH

Lorsque la Commune a proposé le projet à Madame Céline, enseignante dans cette classe de primaire, elle a rapidement accepté. "Ça leur fait une sortie et puis, c’est instructif. C’est une action citoyenne. Ils se réjouissaient de venir. " Ils étaient donc une petite trentaine ce jeudi matin, prêts à planter tous ces arbustes. Ils ont d’abord eu une petite explication sur le projet et son importance, et puis, ils ont empoigné leur bêche. "Ils font d’abord des trous avec une machine spéciale. Nous, on va chercher des petits arbres et puis on agrandit le trou avec une bêche. Après, on doit mettre les racines dans le trou et il ne faut pas qu’elles dépassent sinon elles meurent, raconte Roxane, élève en 4e primaire. Au début je n’avais pas trop envie de le faire mais en fait, je m’amuse trop bien et c’est trop cool."

Au total, les enfants ont planté près de 500 arbustes. Ce vendredi, des élèves de l’école de Francorchamps prendront le relais. Deux mares seront ensuite aménagées sur le terrain.