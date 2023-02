30000€ à Stavelot pour des projets liés au bien vivre-ensemble

De nombreux projets réalisés

Depuis 2020, neuf projets ont déjà pu être concrétisés grâce à ce budget participatif. L’ASBL Cap Terre a par exemple construit un réservoir d’eau et une étable où elle organise notamment des ateliers, la Jeunesse de Masta a, elle, installé une aire de jeux et un espace de rencontre à la salle de la jeunesse, un sentier adapté a été aménagé à la Haute-Levée, l’entente villageoise de Francheville a imaginé un espace de convivialité avec la création d’une mare, des plantations et une boîte à livres ou encore l’ASBL Maison Speranza a reçu, l’année dernière, une enveloppe pour isoler un local de réunion, qui sera également mis à disposition des associations stavelotaines. "Il y a des associations qui n’ont pas toujours les moyens de concrétiser leur projet donc ce budget participatif peut les aider. C’est chouette car ce sont des projets diversifiés qui se font un peu partout sur le territoire. On est très satisfait de l’intérêt que ça suscite, on reçoit souvent plus que trois projets lors de l’appel." Cette année, la Commune a décidé de revoir un peu son règlement, notamment au niveau de la réalisation et la concrétisation des projets. Le point sera discuté au prochain conseil communal, ce jeudi 16 février.