Spa GP obtient une norme internationale pour le grand prix de F1

La norme ISO 20121 est une norme internationale de certification, qui sollicite les principes du développement durable dans son ensemble (domaine environnemental, économique et social/sociétal). Et cette norme, Spa GP l’a obtenue, pour une durée de trois ans, pour l’organisation du grand prix de F1. Cela comprend de nombreuses actions orientées vers le développement durable qui ont été mises en œuvre lors des précédentes éditions du grand prix et qui se sont perfectionnées d’année en année. Notamment dans les domaines du recyclage, de l’horeca, de l’engagement local dans la politique d’achat ou encore dans le handicap. "Une véritable implication qui se traduit par un travail constant sur les modes d’organisation, de production et d’accueil du public, ayant pour objectif de supprimer les effets négatifs de l’événement tout en développant les impacts positifs" détaille Melchior Wathelet, le président de Spa GP.