Une nouvelle affiche pour le retour du laetare de Stavelot

Après trois années d’absence, et un non-laetare en 2022, les Stavelotains se réjouissent de renouer avec leurs festivités, les 18, 19 et 20 mars prochain. Pour ce retour, le comité des fêtes à l’organisation dévoilait une nouvelle affiche, ce vendredi 3 février. On y retrouve l’emblématique Blanc Moussi, vessie de porc et confettis en main, sur un fond coloré.