Jean-Marie et Jennifer ouvrent leur ferme aux familles à Stavelot

Le couple a alors posté un message sur Facebook et, rapidement, de nombreuses demandes sont arrivées. "On était même un peu surpris."

Plusieurs petites activités sont déjà prévues, le biberonnage des agneaux par exemple. "On va s’adapter au public, précise Jennifer. À la fin du mois de février, on aura un groupe de tout-petits. Avec eux, on fera essentiellement de la manipulation. Ils pourront toucher et voir la différence entre le foin et la paille, sentir les odeurs ou apprendre des mots simples comme le nom de la femelle du mouton."

La ferme accueillera des groupes, notamment des personnes porteuses de handicap, deux fois par mois, mais Jennifer espère surtout toucher des familles. "Il y a beaucoup de familles qui ne font plus d’activités car c’est devenu trop cher et ça me rend triste. J’ai envie de partager. J’aime parler avec les gens, leur raconter la vie des moutons par exemple. "

Afin de rendre cette visite le plus accessible possible, ils ont d’ailleurs décidé de fonctionner sur don libre, chacun pourra donner ce qu’il peut. "Il y aura une petite tirelire pour déposer un peu d’argent, mais aussi des petits papiers où les gens pourront laisser leurs coordonnées pour venir travailler une heure par exemple."

À Baronheid, les enfants pourront retrouver trois races de moutons, des pigeons, des canards de la Semois, trois races de lapins, une chèvre et des poules. "Il y aura du changement au fil des saisons. Dans quelques jours, on accueillera par exemple dix agneaux qui ont été rejetés par leur mère et qu’il faudra nourrir. Le mois prochain, on aura des poussins. Il y aura toujours des activités différentes à faire."

Le couple lancera donc sa ferme d’animations ce mois-ci et fonctionnera, dans un premier temps, sur rendez-vous.

Pour prendre rendez-vous, contactez le 0499/78 38 14.