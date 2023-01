Un musée d’histoire contemporaine à Stavelot?

La Ville veut donc remédier à ce manque et a imaginé un espace qui retracerait l’évolution politique, économique et sociale à Stavelot, dès la fin du XVIIIe siècle jusqu’à la deuxième moitié du XXe siècle, avec une attention particulière pour le mouvement culturel qui caractérise la cité des Blancs-Moussis. "On évoquerait par exemple le passage d’une commune très rurale à une commune plus touristique. Au XVIIIe siècle, il y avait encore des animaux dans le centre-ville. L’économie était rurale et artisanale, avec la tannerie notamment. La tannerie a finalement disparu et l’économie rurale s’est affaiblie, pour laisser place au tourisme, qui est une grosse force économique pour la ville. Cette évolution est intéressante et permet de comprendre le Stavelot d’aujourd’hui." Le contenu de cette exposition permanente serait chronologique. Elle évoquerait aussi les premiers pas de l’organisation démocratique, la primauté de la langue wallonne, la naissance de cercles musicaux ou encore la création de festivals de musique et de théâtre.

Quelle collection ?

Pour illustrer ces différents aspects de l’histoire stavelotaine, la Ville a encore de nombreuses ressources documentaires, notamment les collections du Musée de la Tannerie, du Musée d’Art, d’Histoire et d’Archéologie de Stavelot mais aussi des livres, des peintures, des affiches et des journaux locaux, depuis 1848.

Ces éléments devraient ensuite être mis en scène, avec une scénographie moderne et pédagogique, "pour attirer également la jeunesse. C’est sûr qu’on veut permettre aux touristes de mieux connaître et comprendre Stavelot, que ceux qui se posent des questions sur les têtes de Blancs-Moussis accrochées aux façades ou sur les signes patrimoniaux qui sont disséminés un peu partout sur le territoire, puissent trouver des réponses. Mais on veut aussi s’adresser aux Stavelotains. Je pense que c’est essentiel de ne pas avoir une disparition de la connaissance historique. Il faut savoir d’où on vient pour mieux appréhender le présent", ajoute Patrice Lefebvre.

Où et quand ?

Avec ce musée, la Ville ne veut pas faire concurrence à l’abbaye de Stavelot, qui dispose déjà de plusieurs espaces muséaux. Elle aimerait donc implanter cette exposition permanente dans un local inoccupé actuellement au sein de l’abbaye, éventuellement dans l’aile est du bâtiment. "Si le projet est accepté, il faudra se mettre à travailler sur le concret, définir clairement les chapitres à présenter. Un aboutissement en 2023 me semble un peu ambitieux." Le rapport réalisé par la Commission du patrimoine a été transmis aux responsables qui gèrent l’espace muséal de l’abbaye. La Ville attend maintenant leur retour.