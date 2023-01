La maison Hastir fait à nouveau débat

"Il y a une unanimité au niveau de la majorité pour enduire cette façade, et donc de la recouvrir ainsi que le colombage existant côté rue Haute, explique la conseillère Fabienne Detrembleur. Les Stavelotains sont attachés à la mémoire, au patrimoine et à leur colombage. Et si le colombage est camouflé, tout le cachet et l’ambiance de ce quartier seront anéantis. Son histoire avec. Le groupe CitoyenS ne souscrira jamais au saccage de notre patrimoine." Et l’échevin des travaux Fabien Legros (LB) de vouloir tempérer les propos de l’opposition. "C’est un bâtiment classé et nous avons des discussions avec l’AWAP (NDLR : l’Agence wallonne du Patrimoine) . C’est elle qui proposera et qui décidera ce qu’il adviendra des faux colombages. Car ce ne sont pas de vrais colombages. La décision n’est pas prise. Donc avant de dire ce que la majorité a l’intention de faire, il y a des réunions. Il ne faut pas raconter n’importe quoi et essayer de créer l’incident."

« Stavelot n’a jamais ressemblé à Montjoie... »

Quant à l’échevin du Patrimoine, Patrice Lefebvre (LB), il a souhaité également apporter quelques précisions historiques à l’attention de l’opposition.

"Il est bien exact que l’auteur de projet a proposé, lors de la première réunion du comité d’accompagnement, d’enduire les colombages extérieurs sous la raison que ce sont de faux colombages et que cela ne correspond pas à l’historique du bâtiment. En réalité, Stavelot n’a jamais ressemblé à Montjoie. Stavelot n’a jamais montré un visage avec des façades à colombages. Les murs extérieurs sont recouverts soit de planches, soit d’ardoises. Vous avez raison qu’il faut respecter le patrimoine et ne pas en inventer. Vous savez que le pignon ouest est essenté, recouvert de planches. Une partie du colombage pourrait être intéressant. Mais il se trouve à l’arrière sous des briques. La façade ne correspond plus actuellement à ce qu’elle était au XVIIIe sciècle, il faut le savoir. La proposition de l’architecte, qui est logique, correspond à ce que nous pensons avec nos connaissances de patrimoine. Mais aucune décision n’est prise. L’AWAP a aussi son mot à dire. Et le but n’est pas de dénaturer l’image du quartier en proposant un faux colombage à admirer qui a été réparé avec des bouts de bois dans les années 50."