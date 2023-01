Une aire de motor-homes à Stavelot : les travaux débuteront à l'automne

Le coût total du projet s’élève à 450 827 euros. La Ville de Stavelot financera sur fond propre, à hauteur de 100 000. "On était très heureux d’apprendre qu’on était retenu et qu’on allait recevoir les subsides car c’est un projet dont on parle depuis longtemps. L’objectif est d’améliorer l’accueil pour les touristes qui arrivent à Stavelot avec un motor-home. Rien n’était prévu pour les accueillir jusqu’à présent."

Quatorze emplacements seront donc aménagés sur le parking des étangs de Stavelot, un endroit qui n’a pas été choisi au hasard, sa situation géographique est idéale. "C’est à proximité du centre historique, de l’Office du Tourisme et de l’Abbaye. En plus, l’endroit est joli et calme. C’est un lieu attirant pour ces voyageurs qui sont souvent amoureux de la nature." Cette aire sera entièrement équipée et fournira de l’eau, de l’électricité ou encore une zone de vidange. Les emplacements seront également arborés.

Une promotion groupée ?

Outre Stavelot, dix autres Communes créeront, d’ici 2025, des emplacements réservés aux camping-cars. L’échevin stavelotain aimerait qu’une promotion générale de ces aires d’accueil soit mise en place. "Ça aurait du sens évidemment. On sait que les touristes en motor-homes se déplacent d’une aire à l’autre. On pourrait créer une promotion groupée en développant les spécificités de chaque endroit, proposer un circuit par exemple."

Il écrira donc prochainement au Commissariat général au tourisme, afin de voir si une telle publicité est envisagée.