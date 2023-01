Les voeux et les priorités de nos bourgmestres pour 2023 (4): Thierry de Bournonville, à Stavelot

" Je souhaite des vœux de bonne santé et de prospérité à toutes les habitantes et tous les habitants de la commune. Ensuite, mon plus grand souhait, en dehors de celui précité, c’est que le circuit et Spa GP puissent renouveler le contrat avec la Formule 1 en espérant que ce soit pour une durée de trois ans au moins. Car cela fait tout simplement vivre bon nombre de personnes dans notre commune et les autres projets en découlent comme pour celui de la salle culturelle. C’est donc essentiel au niveau financier, tout comme pour ce magnifique circuit.

Ensuite, j’espère que nous allons mener à bien nos projets comme celui de la salle culturelle que je viens de citer mais aussi de la réfection du liner de la piscine, pour qu’elle soit accessible aux familles à l’été prochain ou encore le projet d’aire de motor-home au centre de Stavelot.

Sans oublier la finalisation de certains travaux comme les travaux routiers au niveau de la route de Wanne. "