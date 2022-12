Stavelot : la salle culturelle fait débat au budget

Dans les nouveaux projets prévus pour 2023 concoctés par la majorité dans le budget, il y a notamment la démolition de l’ancien SPAR (84 297 €), l’aménagement touristique du virage de Stavelot (30 000 €), l’isolation et l’acoustique du 3e étage de la maison communale (30 000 €), la pose de panneaux photovoltaïques à l’école de Francorchamps (33 300 €), une plaine de jeux à Ster (25 000 €), la réfection des terrains de tennis suite aux inondations (150 000 €), l’aire de motor-home (450 000 € subsidiés à 280 000 €) ou encore l’augmentation du capital de la RCA à hauteur de 150 000 € comme détaillé ci-dessous.

Mais surtout le dossier de la salle culturelle pour les travaux dont un budget de 3 500 000 € est inscrit (avec un subside de 1 318 000 €). Avec un début des travaux espérés par le maïeur dans le courant des mois d’avril-mai 2024 si tout va bien.

Quant aux équipements de la Commune, il est prévu d’acquérir aussi une nouvelle centrale téléphonique (25 000 €), de prévoir le remplacement de deux véhicules (40 000 et 200 000 € pour un Unimog) ou encore la pose de caméras de surveillance (35 000 €) notamment.

Du côté de l’opposition CitoyenS, on est évidemment contre ce budget, comme le détaille Gaetan Dumoulin. "Le coût de la dette explose avec près de 60%. Et si les recettes du Grand Prix, qui sont incertaines en 2024 devaient disparaître, ce serait dramatique. En tant que responsable politique, on devrait prendre nos responsabilités. Malgré ce contexte, vous nous présentez un budget extraordinaire qui flambe à tous points de vue. Ce n’est pas responsable et c’est un budget électoraliste. Nous demandons de suspendre, en l’état actuel des choses, le projet de salle culturel. Nous vous demandons d’adapter vos plans à la réalité d’aujourd’hui."

Et le bourgmestre de répondre : "On ne va quand même pas reprocher à un politique de mener à bien son programme! Et doter cette ville culturelle d’une belle salle me semble fondamental."

Et aussi….

1. Le budget du CPAS

Du côté du CPAS aussi le budget a été présenté. Les dépenses de personnel, surtout liées aux pensions qui explosent, inquiètent. À l’extraordinaire, sont prévus dans les investissements, outre les habituels achats de mobilier et informatiques, le remplacement des châssis de fenêtre de la maison de repos, le remplacement des portes coupe-feu et l’amélioration du compartimentage de l’unité pour personnes désorientées, la modernisation de la cuisine centrale et la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de la maison de repos.

2. Le budget de la RCA

La RCA a présenté également son budget ce jeudi soir au conseil et il est prévu un léger bénéfice de 441,83 € selon les prévisions. Au niveau des investissements, il est prévu un "ruling" au niveau des finances (5 000 €) à partir de février 2023 et lissé sur 5 ans, le remplacement du liner de la piscine (150 000 €) prévu pour le mois de mai et le placement de panneaux photovoltaïques (123 300 €) en 2024 au plus tard.

3. Montant des dotations

Le conseil a voté en faveur des dotations pour les zones de secours et de police pour 2023. Ainsi, la zone de secours 5 WAL recevra 295 451 € et la zone de police Stavelot-Malmedy 665 000 €.

4. Augmentation du capital au circuit

Dans le cadre de l’augmentation de capital au circuit de Spa-Francorchamps, la Ville a augmenté également sa partie. Et elle passe à 4 906,10 €.

5. Aire de motor-homes

La majorité a désigné un auteur de projet en vue d’aménager l’aire d’accueil pour motor-homes. Le montant de cette mission est estimé à 24 999 euros, TVAC.

6. La réfection du Rohon

50 000 € vont être dégagés pour refaire le Rohon à Francorchamps qui avait vu ses berges détruites près de la station d’épuration lors des inondations.

7. Sécurité incendie

Le conseiller de l’opposition Jérôme Monville a posé de la question de la sécurité en cas d’incendie similaire à ce qu’a vécu Malmedy dans la rue La Vaulx. Et la majorité de se vouloir rassurante tout en rappelant ce qui est mis en place.